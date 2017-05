Maiturnier in Uelsen: Jüngerink gewinnt drei Mal

Uelsen. Mit den beiden Hauptprüfungen auf dem Springplatz ist am Maifeiertag das große Reitturnier des RFV Niedergrafschaft Uelsen erfolgreich zu Ende gegangen. Im Preis der Gemeinde Uelsen, ausgeschrieben als Punktespringprüfung der Klasse M*, setzte sich Andreas Kandziora aus Haren durch, der mit „Feengold“ die volle Punktzahl in der kürzesten Zeit sammelte. Platz drei erreichte die Emlichheimerin Julia Borghorst auf „Vendelin“. Im Großen Preis um den Raiffeisen-Ems-Vechte-Cup, ausgeschrieben als Springprüfung der Klasse M* mit Siegerrunde, ritt Kandziora erneut die schnellste fehlerfreie Siegerrunde – erneut dicht gefolgt von Julia Borghorst und „Vendelin“.

In Uelsen sahen die Zuschauer über das gesamte Wochenende guten und spannenden Pferdesport. Einen viel umjubelten ersten Platz feierte Lokalmatadorin Gaby Gülink mit „Agina“ im Springen der Klasse L. Mit zwei Sekunden Vorsprung verwies sie Carolin Helming mit „Gina Lou“ vom RFV Isterberg auf Platz zwei. In einer Stilspringprüfung der Klasse L ritten Anna-Sophie Pierzina (RSG Schüttorf) mit „MPS Hollister“ und Malte Deiters (RFV Isterberg) mit „Asrael“ stark und belegten die Plätze zwei und drei.

Gleich zwei Grafschafter Amazonen machten besonders auf sich aufmerksam. Lokalmatadorin Marina Jüngerink und Vanessa Aldegeerds vom RFV Isterberg durften sich je drei goldene Siegerschleifen abholen. Aldegeerds glänzte auf dem Dressurviereck mit „Sunlight“. Jüngerink siegte mit „Tomekk Forest Fire“ in der Dressurreiterprüfung der Klasse A und anschließend noch im Standard-Springwettbewerb und in einer Zwei-Phasen-Springprüfung der Klasse A**.

Ganz besondere Ereignisse sind in Uelsen Jahr um Jahr die Mannschaftswettbewerbe im Springen. In der Klasse A* siegte unter großem Applaus der Zuschauer die Equipe des gastgebenden RFV mit Kirsten Honekamp/Cerona Lina, Carina Holtvlüwer/Levano, Tanja Schön/Quindy und Sarah Hauptmeier/Standingovations. Zweiter wurde der Vorjahressieger aus Wietmarschen vor einer weiteren Mannschaft aus aus Uelsen. Im Mannschaftsspringwettbewerb blieb nur der RFV Isterberg fehlerfrei und durfte sich damit auch über Platz eins freuen. Für Isterberg gingen Lisa Haar/Amadeus, Kristina Belchhaus/Baileys Dream, Milena Lankhoff/Bon Pidou und Ina Lindner/Capt´n Cordi an den Start. Es folgten die Mannschaften des RRV Vechtetal und des Gastgebers.

Birgit Holz vom RFV Haselünne als Abonnentin auf die Siege in den Hauptprüfungen in der Dressur musste sich in diesem Jahr Jessica Reef vom RFV Samern geschlagen geben. Auf dem zehnjährigen Oldenburger „Sir Cedric“ verwies sie Holz mit klarem Vorsprung auf Platz zwei. In einer L-Dressur feierte Imke Temme vom RFV Uelsen mit „Little Foot“ einen Sieg, über ihre guten Platzierungen direkt dahinter konnten sich Julia Keuters (RFV Emlichheim) mit „Red of Dash“, Vanessa Aldegeerds mit „Sunlight“, Gina Aarnink (RFV Isterberg) auf „Samand“, beide vom RFV Isterberg, und Karen Almeida Ammeling vom RSC Haftenkamp auf „Rohnino“ freuen.