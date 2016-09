Maffay gibt „Dankeschön“-Konzert in Lingen

Peter Maffay und seine Band spielen am Sonnabend, 1. Oktober, ab 16.30 Uhr ein besonderes Konzert in der „Emsland-Arena“ in Lingen. Anlass sei ein „Dankeschön für die Gastfreundschaft“, heißt es in der Ankündigung.