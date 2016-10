„Märchenkompanie“ will Kinder begeistern

Schüttorf. Für vollbesetzte Reihen sorgte in der vergangenen Wochen die „Märchenkompanie“ im Theater der Obergrafschaft in Schüttorf. Insgesamt 950 Kinder verfolgten mit viel Spaß das Märchen „Von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen“. Die Geschichte von dem Schmiedesohn Leonard, der sich vor nichts fürchtet und sich und andere deshalb immer wieder in Gefahr bringt, zieht die Kinder in ihren Bann.

Nachdem Leonhards Furchtlosigkeit dazu führt, dass er die Schmiede seines Vaters in Brand steckt, muss etwas passieren. Der Vater schickt ihn auf die Reise, um das Fürchten zu lernen. Die ganzen Abenteuer, die Leonhard unterwegs mit vielen komischen Gestalten erlebt, lassen ihn aber jeweils kalt. Erst als die Nachbarstochter Mia in Gefahr gerät, bekommt er Angst um seine Freundin. Die Reaktionen der Kinder zeigen, wie sehr sie bei dem Märchen mitfiebern, das die professionell ausgebildeten Schauspieler Birgit Abendroth, Stephanie Jost, Norman Kunz, Guido Sachsland und Jesse Albert auf die Bühne bringen.

Genau das ist es, was die „Märchenkompanie“ erreichen möchte. „Es ist eine tolle Belohnung, wenn man nach dem Stück in die Kinderaugen schaut“, sagt Carl-Joseph Jesse, der das Theaterprojekt vor vier Jahren aus der Taufe gehoben hat. „Unser Ziel ist es, dass alle Kinder ins Theater gehen können. Unabhängig davon, ob die Eltern sich für Theater und Kultur interessieren, oder nicht“, sagt Jesse, der für die Organisation und das Marketing der Theatergruppe zuständig ist.

So ist das Projekt in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Dank der Kooperation mit dem Jugend- und Kulturzentrum „Komplex“ war die „Märchenkompanie“ bereits mehrfach in Schüttorf zu Gast. So konnten sich einige Kinder im Publikum auch noch lebhaft an die Stücke wie „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ oder „Der gestiefelte Kater“ erinnern.

Der Impuls, eine Theatergruppe für junge Schauspieler zu gründen, hatte bei Jesse auch einen ganz praktischen Hintergrund. Er bekam hautnah mit, wie schwierig es für seinen Sohn Jesse Albert war, von der Schauspielerei zu leben. „Junge Schauspieler müssen Engagements haben“, betont Carl-Joseph Jesse, der sich daraufhin einen besonderen Weg der Unterstützung ausdachte. Die zwei Schauspielerinnen und drei Schauspieler, die die „Märchenkompanie“ bilden, kannten sich bereits vorher von verschiedenen Theaterprojekten. Seit vier Jahren ist die Gruppe aus Köln jetzt gemeinsam unterwegs. Neben den Märchen für Kinder haben sie auch noch Erwachsenenstücke im Repertoire. Die „Märchenkompanie“ ist für alle aber nur ein Teil ihrer Schauspieltätigkeit.

Nach Auftritten in Nordrhein-Westfalen und Hessen war die Gruppe in der vergangenen Woche in der Grafschaft Bentheim und dem Emsland unterwegs. Neben drei Aufführungen in Schüttorf spielte die Theatergruppe auch im Forum des Burggymnasiums in Bad Bentheim und in der Waldschule Leschede in Emsbüren. Innerhalb von drei Tagen erreichten die Schauspieler so insgesamt mehr als 2000 Kindergarten- und Schulkinder.

In der Burgstadt erhielt die Theatergruppe Unterstützung vom Unabhängigen Jugendhaus (UJH) und der Stadt Bad Bentheim. In Schüttorf freut sich Frieder Heckmann über die gute Zusammenarbeit. „Die Kooperation macht es für uns möglich, auch eine ganze Schauspielgruppe für die Kinderkultur zu engagieren“, betont der „Komplex“-Leiter. Aus Kostengründen zählen sonst meist nur Solo- oder Duo-Künstler zum Veranstaltungsprogramm. Die ausgelassene Reaktion der Kinder auf das Märchen zeigte, dass die Veranstalter damit auf das richtige Konzept setzen. Die „Märchenkompanie“ hat aber nicht nur Botschaften für Kinder im Gepäck. So baut die Theatergruppe auch immer wieder Anspielungen in ihre Stücke ein. Im aktuellen Stück warnten sie so in einer Storch-Metapher vor den politischen Ansichten der AfD-Politikerin Beatrix von Storch.