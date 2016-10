Maduro unternimmt Ölpreis-„Rettungsreise“

dpa Caracas. Wegen der drohenden Pleite des venezolanischen Erdölkonzerns PDVSA reist Präsident Nicolás Maduro in andere an Erdöl reiche Länder, um Maßnahmen für höhere Preise zu beraten. Wie es aus Regierungsquellen hieß, könnte Maduro bei seiner viertägigen Reise ab Freitag unter anderem Russland und Saudi-Arabien besuchen - der genaue Reiseplan ist unklar. Saudi-Arabien gehört wie Venezuela der Organisation erdölexportierender Länder an. Der Preis könnte nur durch eine Drosselung der Produktion steigen - für venezolanisches Erdöl liegt er zur Zeit bei 43 US-Dollar je Barrel.