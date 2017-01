Made in Nordhorn: Tische für den neuen Landtag

Nordhorn. Rund 53 Millionen Euro gibt das Land Niedersachsen zurzeit für die Modernisierung des denkmalgeschützten Landtagsgebäudes in Hannover aus – eine Kernsanierung, die einem Neubau sehr nahe kommt: Zwar bleibt das äußere Erscheinungsbild des Leineschlosses weitgehend erhalten, aber im Inneren ist kaum ein Stein auf dem anderen geblieben. Im Juli 2014 begannen die Bauarbeiten, nach zweieinhalbjähriger Bauzeit geht der Umbau nun in die Endphase. Der Innenausbau ist im Gange, zur Sommerpause soll der neue Plenarsaal fertig werden.

Made in Nordhorn

Auch in Nordhorn wird in diesen Wochen mit Hochdruck am neuen Landesparlament gearbeitet. „Wir bauen hier gerade 198 Abgeordnetentische und sonstige Tischanlagen für den Plenarsaal“, sagt Geschäftsführer Dirk Brandt vom Objekteinrichter Rosink. Als Zulieferer für den Innenausbauer des Leineschlosses bauen die Nordhorner alle Tische und Pulte für das Gebäude – und zwar in Einzelanfertigung.

Jeder Tisch ist anders

Denn jeder Abgeordnetenplatz muss sich später einfügen in das exakt abgezirkelte Halbrund des neuen, größeren Sitzungssaals. Das heißt: Die Einzeltische für die Abgeordneten sind nicht rechteckig, sondern gerundet, und je nach Position im Raum hat die Rundung unterschiedliche Radien. Die gegenüberliegenden Tische für Präsidium, Regierung und Landesbehörden werden hingegen gerade ausgeführt.

Moderne Technik

Allen diesen cremeweißen, schlichte Eleganz ausstrahlenden Tischpulten gemeinsam ist ihre senkrechte, mit feinen Bohrungen versehene Front. Sie sollen schallschluckend wirken. „Dafür müssen wir insgesamt 500.000 Löcher von fünf und sechs Millimeter Durchmesser bohren“, lacht Geschäftsführer Brandt. „Wir“, das ist in diesem Fall ein computergesteuerter Fräsautomat in der Rosink-Werkstatt an der Marienburger Straße. „Ohne CAD-Design, EDV-gesteuerte Arbeitsabläufe und modernste Bearbeitungsmaschinen sind solche Aufträge gar nicht abzuwickeln“, so Brandt.

Materialien

Das Geheimnis der Möbelstücke steckt im Detail. Das beginnt mit dem Werkstoff – kein Holz, sondern ein neuartiger schlag- und kratzfester Verbundwerkstoff. Dahinter steckt jede Menge unsichtbarer Technik, die in der Vorderwand und unter der Tischplatte verbaut ist.

Deadline im Mai

Zu dem „Tischsystem“ gehören auch spezielle Sessel, die aber nicht in Nordhorn gebaut werden. Sie werden auf einem ausgeklügelten Verschiebesystem montiert, das fest am Boden verankert wird. „Im März beginnen wir mit dem Einbau der Systeme in Hannover, natürlich mit unseren eigenen Leuten. Ende Mai müssen wir fertig sein“, erläutert Brandt.

Sitzprobe

So lange wollte der CDU-Landtagsabgeordnete Reinhold Hilbers nicht warten. Gemeinsam mit Landrat Friedrich Kethorn nahm er am gestrigen Freitag bei Rosink schon mal Maß am künftigen Abgeordnetentisch. Als einer der ersten Landespolitiker überhaupt durfte er dort Probesitzen für den nächsten Landtag. Hilbers nahm‘s mit Humor: Die Tischgestaltung für Regierungs- und Oppositionspolitiker sei ja wohl absolut baugleich. Allerdings: Wer an seinem Tisch eine erweiterte Technikausstattung vorfinden will, muss mindestens Minister werden.

Hilbers und Kethorn waren sich einig: Der Auftrag für die Ausstattung des Plenarsaals ist ein weiterer Beweis für die Leistungsfähigkeit der mittelständischen Wirtschaft in der Grafschaft.

Firmengeschichte

Die Firma Rosink Objekteinrichtungen entstand im Jahre 1975 als Möbelbauabteilung des Kurzwaren- und Textilzubehöranbieters Veno. Aus einer kleinen Möbeltischlerei wurde schnell ein Unternehmen, das sich mehr und mehr auf den Innenausbau und die Ausstattung großer Bank-, Büro- und Konferenzgebäude spezialisiert hat. Heute gehören zu den Kunden des Nordhorner Unternehmens Weltkonzerne wie Microsoft, Philips und Dr. Oetker. Rosink hat Kreuzfahrtschiffe und Anwaltskanzleien ausgestattet. „Wir bauen und liefern nur Teile, die man nicht von der Stange kaufen kann“, sagt Dirk Brandt. Das Unternehmen beschäftigt heute genau 60 Mitarbeiter. Mit der Stadt Nordhorn wird gerade über ein neues Firmengrundstück verhandelt: Rosink will an der Wehrmaate unweit des „Delfinoh“ einen komplett neuen Betrieb bauen – viermal so groß wie der bisherige, der aus allen Nähten platzt.