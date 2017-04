Maas: „Feige Verbrecher“ dürfen Fußball nicht missbrauchen

dpa Berlin. Justizminister Heiko Maas hat nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund die Fans der Mannschaft gelobt. „Sie haben vorbildlich reagiert, zusammengehalten und damit eine klare Botschaft gesendet: Wir lassen es nicht zu, dass der Fußball von feigen Verbrechern missbraucht wird“, sagte Maas der dpa. Die Spieler stünden am Abend gegen AS Monaco vor dem „vielleicht schwersten Spiel ihres Lebens“, umso größer sei sein Respekt. Bislang ist unklar, wer die drei Sprengsätze am Dienstagabend gezündet hat. Die Ermittler gehen von einem terroristischen Hintergrund aus.