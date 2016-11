dpa Frankfurt/Main. Der geplante Streik der Lufthansa-Piloten zwingt die Airline morgen zur Absage von rund 876 Flügen. Rund 100 000 Passagiere dürften nach Angaben der Lufthansa davon betroffen sein. Zwar wehrte sich das Unternehmen vor den Arbeitsgerichten in Hessen gegen den Streik. Da die Entscheidung des Landesarbeitsgerichts aber erst für den späten Abend erwartet wird, dürfte sich an dem Notfallflugplan kaum mehr etwas ändern. Den hatte die Lufthansa bereits am Mittag veröffentlicht.