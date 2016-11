Lufthansa: Boden-Betriebsrat ruft zu Anti-Piloten-Demo auf

dpa Frankfurt/Main. Im Lufthansa-Konzern formiert sich Widerstand gegen die streikenden Piloten. Der Betriebsrat des Frankfurter Bodenpersonals hat für morgen zu einer Gegendemonstration an der Unternehmenszentrale aufgerufen. Zeitgleich will die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit für die Belange der Piloten demonstrieren. Die Gewerkschaft hatte für heute und morgen erneut zu Ausständen aufgerufen, um ihrer Forderung nach deutlich mehr Geld Nachdruck zu verleihen. An den beiden Tagen sollen erneut rund 1700 Flüge der Kernmarke Lufthansa ausfallen.