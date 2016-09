Lufthansa betont Einigungswillen mit Piloten

dpa Frankfurt/Main. Die Lufthansa will mit ihren Piloten weiter an einer Einigung über alle strittigen Tarifthemen arbeiten. Man biete die Fortsetzung der Gespräche an, erklärte ein Unternehmenssprecher, nachdem die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit die seit Jahresbeginn laufende Sondierung für gescheitert erklärt hatte. Es sei nicht nachvollziehbar, dass der Lufthansa unterstellt werde, kein Interesse an einer Lösung zu haben. Zu möglichen Knackpunkten der Verhandlungen wollte er sich nicht äußern, weil man Stillschweigen vereinbart habe.