Luftangriffe vertreiben IS wieder aus Palmyra

Heftige russische Luftangriffe auf die Terrormiliz IS im syrischen Palmyra haben die Dschihadisten wieder aus der historischen Oasenstadt vertrieben. Die IS-Kämpfer hätten sich an den Stadtrand des zentralsyrischen Wüstenortes zurückgezogen.

Unendlicher Horror in Aleppo - und zugleich Alltag in der nordsyrischen Stadt: Die Straße ist nach einem Bombenangriff von Leichensäcken übersät. Foto: Aleppo Media Center / Jawad Al-Rifai

dpa Palmyra. Das berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Am Samstag hatte die Terrormiliz Teile der kulturell bedeutenden Stadt nach Monaten wieder eingenommen.

Im März hatten syrische Regierungstruppen Palmyra mit russischer Luftunterstützung nach fast einjähriger Kontrolle vom IS zurückerobert. Die Dschihadisten hatten während ihrer Herrschaft über die Stadt zahlreiche einzigartige historische Kulturgüter aus den ersten Jahrhunderten nach Christus zerstört. Die Ruinen der früheren Handelsmetropole gehören zum Unesco-Weltkulturerbe.

Die türkische Armee und syrische Rebellen waren unterdessen am Samstag nach heftigen Kämpfen in die IS-Bastion Al-Bab vorgedrungen. Die Stadt unweit der Grenze zur Türkei ist die letzte Hochburg der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in der nordsyrischen Provinz Aleppo. Türkische Jets hätten den Angriff aus der Luft unterstützt, meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Samstagabend.

Die Türkei hatte im August eine Bodenoffensive in Syrien begonnen, mit der sie Rebellen unterstützt. Seitdem haben die Verbündeten im Zuge der Operation „Schutzschild Euphrat“ den IS bereits von der türkisch-syrischen Grenze verdrängt. Die Türkei bekämpft in Nordsyrien zugleich die Kurdenmiliz YPG, die eng mit der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK verbunden ist.