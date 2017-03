Nach dem Regionalligaspiel des SV Meppen gegen den VfB Lübeck am Sonntag ist es zu zahlreichen Straftaten durch Gästeanhänger aus Lübeck gekommen. Zuvor war es zunächst einigermaßen ruhig geblieben.

Lübecker Fußballfans randalieren in Meppen

gn Meppen. Nach der Partie, die der SV Meppen mit 2:1 gegen den VfB Lübeck gewonnen hatte, kam es zu Ausschreitungen von Gruppen der angereisten Lübecker Fans, teilte die Polizei mit. Teile der gut 150 mitgereisten Lübecker hatten sich nach Abpfiff vermummt. Sie zündeten einen sogenannten Polenböller und verletzten dadurch zwei Ordner leicht.

50 Personen weigerten sich in der Folge, den Gästeblock zu verlassen. Dabei griffen sie Polizeikräfte einer Hundertschaft an und beschädigten einen Getränkestand. Die Beamten setzten Pfefferspray ein, um die Angriffe abzuwehren. Außerhalb des Stadions wurden die Personalien von 46 Randalieren festgestellt. Gegen sie wird nun wegen des Verdachtes auf Landfriedensbruch ermittelt. In 16 weiteren Fällen wurden Strafanzeigen wegen Körperverletzungs- und Widerstandsdelikten gestellt.

Neben den beiden Ordnern wurden auch vier Polizeibeamte leicht verletzt. Sie blieben jedoch dienstfähig. Auf Seite der Meppener Anhänger kam es vor und während des Spieles zum Einsatz von sogenannten Nebeltöpfen.