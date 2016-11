Ludwig-Povel-Schule mit neuer Mensa

Nordhorn. Die 2012 begonnene Modernisierung des Schulzentrums an der Zamenhofstraße ist einen weiteren, wichtigen Schritt vorangekommen. Am Samstag, 12. November, von 11 bis 14 Uhr ist die Bevölkerung eingeladen, sich selbst einen Eindruck von den bisherigen Umbauarbeiten und den neuen Einrichtungen zu verschaffen. „Lernen Sie die aktuelle und zukünftige Schule Ihrer Kinder kennen. Alle Gäste sind herzlich willkommen!“, heißt es in einem Flyer der Oberschule, die derzeit 500 Jungen und Mädchen besuchen.

Die Schule will sich an dem Tag als ein Lernort mit großer Vielfalt präsentieren. So können Besucher in den naturwissenschaftlichen Räumen selbst experimentieren. Die zahlreichen Arbeitsgemeinschaften – vom schulpastoralen Projekt über die Voltigierer bis zur AG Altenpflege – stellen sich vor. Die Schülerfirma Schuki bietet Snacks und Getränke an. Besucher können sich ferner Kaffee, Kuchen und Waffeln schmecken lassen.

„Mit der Fertigstellung von Mensa und Multifunktionsraum ist die Zeit der Provisorien an unserer Schule vorbei“, freut sich Rektor André Mülstegen. Das Projekt sei von großer Bedeutung. „Wir wollen, dass hier auch außerhalb der Schulzeiten Aktivitäten stattfinden. Da sind die Mensa und der Multifunktionsraum von großem Nutzen“, erklärt der Schulleiter.

Rund 900.000 Euro kostete das aktuelle Projekt. Dazu wurden ein zweigeschossiges Gebäude sowie ein eingeschossiger Anbau in Höhe des Aschesportplatzes, den die ehemalige Elisabethschule genutzt hatte, umgebaut und energetisch saniert.

Der entstandene neue Raum im Erdgeschoss mit behindertengerechtem Zugang soll nach Mitteilung der Stadt Nordhorn dazu dienen, „das gemeinschaftliche Essen mit circa 100 Essensplätzen zu fördern und eine geregelte, ausgewogene und gesunde Ernährung der Schüler sicherzustellen. Daher ist die Küche als Regenerationsküche ausgestattet worden. Das bedeutet, dass in Zukunft die Ausgabe von Essen möglich ist, das erst kurz vor dem Servieren fertig dampfgegart wird. Das macht die Mahlzeiten für die Schüler schmackhafter, gesünder und knackiger“.

Der neu geschaffene Raum soll der Schule außerdem als Veranstaltungsraum dienen für Schulfeiern, Theateraufführungen von AGs und vieles mehr. Auch der Jugendtreff Blanke wird zukünftig diese Räumlichkeiten nutzen für Jugenddisco, Kinovorstellungen, Theateraufführungen und anderes. Deshalb ist der Mehrzweckraum, der bis zu 200 Sitzplätze bietet und abgedunkelt werden kann, mit einer Bühne und moderner Bühnentechnik ausgestattet worden. Unter anderem stehen ein digitales Tonpult und zwei Beamer zur Verfügung.

Die Arbeiten starteten im Dezember 2015 mit dem Abriss der alten Fassade, die über keine oder nur eine minimale Dämmung verfügte. Die neue Fassade erhielt eine 14 bis 16 Zentimeter starke Dämmschicht, einen neuem Verblender und eine Zinkverkleidung an den Giebeln. Die maroden alten Fenster ersetzen neue Fenster mit Dreifach-Verglasung in den Aufenthaltsräumen und Zweifach-Verglasung in den Nebenräumen. Ferner wurden die Raumzuschnitte im Erdgeschoss angepasst und die technische Gebäudeausstattung auf den neuesten Stand gebracht.

Mensa und Mehrzweckraum sowie die Toilettenanlagen sind mit einer Lüftungsanlage für die kontrollierte Be- und Entlüftung ausgestattet. Die komplette Beleuchtung basiert auf LED-Technik und ist mit einer intelligenten Gebäudesteuerung verknüpft, die auch die Lüftungsanlage steuert.

An dem Bauvorhaben waren neben drei Fachplanungsbüros mehr als 20 Firmen beteiligt, die fast alle aus Nordhorn und Umgebung kommen. Die Planung und Bauleitung der Gesamtbaumaßnahme erfolgt durch das Hochbauamt der Stadt Nordhorn mit den städtischen Architektinnen Nicole Robben und Heidrun Olthoff-Nickenig sowie mit Unterstützung der Architekturstudentin Nadine Bösker. „Auch aufgrund der guten Zusammenarbeit zwischen Schule, Stadt Nordhorn sowie Fachplanern und ausführenden Handwerksfirmen – auch während des laufenden Schulbetriebs – konnte das hierfür vorgesehene Baukostenbudget eingehalten werden“, heißt es aus dem Nordhorner Rathaus.

Die am Bau beteiligten Firmen: Pott – Beckmann und Partner, EPS, Bröker, Hoffmann Metall, Roxeler, Fliesen Krämer, Activa, Wolts, EEK, Ottink & Lindner, H.D.K. Tischlerei GmbH, B. Schlichter GmbH & Co. KG, Zimmerei/Tischlerei Stroers GmbH & Co. KG Neuenhaus, Lömker Elektrotechnik Lingen und ten Wolde & Sohn GmbH.