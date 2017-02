Louvre nach Macheten-Angriff wieder geöffnet

dpa Paris. Nach dem Macheten-Angriff auf Soldaten beim Louvre hat das Museum wieder seine Türen geöffnet. Man danke dem Publikum für Verständnis und Unterstützung, schreibt der Louvre auf seiner Internetseite. Das Museum wurde gestern geschlossen, weil ein Mann in der unterirdischen Einkaufspassage, die zum Louvre führt, mit einer Machete in jeder Hand eine Militärpatrouille angegriffen hatte. Einer der Soldaten schoss dem Angreifer in den Bauch. Er schwebt noch immer in Lebensgefahr. Bei dem Mann soll es sich um einen 29-jährigen Ägypter handeln. Die Ermittler gehen von einem Terrorakt aus.