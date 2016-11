Lohne: Polizei sucht Eigentümer von Diebesgut

Mehr aus diesem Ressort

Das Gewerbegebiet an der Bundesstraße 403 zwischen Neuenhaus und Nordhorn füllt sich immer weiter. Bis Ende des Jahres will die Metallbaufirma ASL dort ihren Neubau beziehen. Das Unternehmen beschäftigt 20 Mitarbeiter. mehr...

Der Sänger Heinz Rudolf Kunze gibt am Freitag, 20. Januar, ein Konzert im Dorfgemeinschaftshaus Osterwald. Er stellt ein Soloprogramm vor und erzählt in dem Lied „In der Alten Piccardie“ von seiner Kindheit. mehr...

Im Forum des Lise-Meitner-Gymnasiums in Neuenhaus hieß es am Sonnabend „Deutschland gucken“. Auf Einladung der Kulturpass-Initiative führte das „Düsseldorfer Kommödchen“ sein neues Stück vor 200 Besuchern auf. mehr...

In der Stadt Neuenhaus sind in den vergangenen Tagen an mehreren Stellen Nazi-Symbole auf Bauwerke gesprüht worden. mehr...