Lkw-Fahrer muss nach tödlichem Sturz zahlen

bt Nordhorn. Tragischer Verkehrsunfall am 8. Januar in Neuenhaus: Beim Linksabbiegen von der Veldhausener Straße in die Morsstraße übersah der Fahrer eines Lastwagens einen ihm entgegenkommenden 68-jährigen Radfahrer. Es kam zu einer leichten Kollision. Der Fahrradfahrer kam zu Fall und stürzte unglücklich mit dem Kopf auf die Bordsteinkante. Dabei zog er sich Kopfverletzungen zu, an denen er später im Krankenhaus starb. Vor dem Amtsgericht Nordhorn hatte die Staatsanwaltschaft den Fahrer des Lastwagens nun wegen fahrlässiger Tötung angeklagt.

Hier hatte sich jetzt der 25 Jahre alte, aus Rumänien stammende und für eine Spedition aus Neuenkirchen tätige Mann zu verantworten. In der Hauptverhandlung bedauerte der Angeklagte, dass durch ihn ein Mann zu Tode gekommen ist. In seiner richterlichen Vernehmung gab er an, den Radfahrer vor dem Abbiegen nicht gesehen zu haben. Erst unmittelbar nach dem Zusammenprall sah er, was passiert war. Er hielt den Lastwagen an, sprang aus dem Fahrzeug und alarmierte Polizei und Rettung. Auch auf Befragen des Richters konnte er nicht erklären, wieso er den Mann auf dem Fahrrad vor dem Abbiegen nicht gesehen hatte. Seiner Meinung nach müsse dieser sich im entscheidenden Moment im toten Winkel befunden haben. Hinzu kam die tief stehende Sonne.

Der Arbeitgeber des Angeklagten, der seinen Mitarbeiter zur Gerichtsverhandlung begleitete, schilderte ihn als einen außerordentlich gewissenhaften, zuverlässigen und aufmerksamen Fahrer. Als am Tag nach dem Unfall die Nachricht über den Tod des Radfahrers eingetroffen sei, habe man sich bemüht, den jungen Mann psychologisch betreuen zu lassen.

Für einen Augenblick unaufmerksam

Oberstaatsanwalt Dr. Alexander Retemeyer wertete in seinem Plädoyer das Ergebnis der Beweisaufnahme so, dass der Fahrer für einen Augenblick unaufmerksam war. Das Tragische an dem ganzen Vorfall sei die Tatsache, dass das Unfallopfer nur mit einer Mütze auf dem Kopf auf die Bordsteinkante prallte. Die erlittenen Verletzungen führten schließlich zum Tode.

Der Anklagevertreter hielt eine Geldstrafe für angemessen und beantragte, den Angeklagten zu 60 Tagesätzen in Höhe von 30 Euro zu verurteilen. Der Verteidiger stellte keinen konkreten Antrag, wies aber darauf hin, dass es sich bei seinem Mandanten um einen sehr besonnenen Autofahrer handelt, der es für ganz kurze Zeit an der nötigen Aufmerksamkeit fehlen ließ. In einem sehr emotionalen Schreiben hatte der Angeklagte den Angehörigen sein Beileid ausgedrückt.

Verurteilte und sein Verteidiger akzeptieren Entscheidung des Richters

Richter Henning Ratering fiel es schwer, die richtigen Worte zu finden. Er machte deutlich, dass es sich beim Töten eines Menschen um einen Tatbestand handelt, der mit Strafe belegt ist. Auch eine fahrlässige Tötung müsse geahndet werden. Da nach seinen Worten nicht sicher ist, ob die Unfallfolgen tödlich gewesen wären, wenn das Opfer einen Helm getragen hätte, beließ er es bei einer Geldstrafe in Höhe von 50 Tagessätzen zu je 30 Euro (1500 Euro). Der Verurteilte und sein Verteidiger akzeptierten diese Entscheidung.