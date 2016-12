LKA-Chef für Ausweitung von DNA-Analysen

Mehr aus diesem Ressort

Nach dem Sprengstoffanschlag auf eine Dresdner Moschee Ende September hat die Polizei jetzt einen Tatverdächtigen festgenommen. Details sollen am Vormittag mitgeteilt werden, hieß es im Operativen Aberwehrzentrum in Leipzig. mehr...

Er war nicht der erste Amerikaner im All - aber der erste, der die Erde in einem Raumschiff umrundete. Danach wurde er auch noch zum Spitzenpolitiker und zum ältesten Menschen im All. Jetzt ist John Glenn im Alter von 95 Jahren in Ohio gestorben. mehr...

Es wird weiter gesprochen - und weiter spekuliert: In Rom sucht das Staatsoberhaupt Italiens nach Renzis Rücktritt weiter nach einer Lösung der Regierungskrise. Aus dem Quirinalspalast dringt zunächst nichts an die Öffentlichkeit. mehr...

Waffenruhe in Aleppo? Es sieht nicht so aus, als ob die syrische Regierung wahr macht, was Russlands Außenminister in Hamburg verkündet hat. Die Lage in den Rebellengebieten bleibt aussichtslos. mehr...