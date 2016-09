Livera wird zu Flair Bodywear

Noch mehr Markenvielfalt, aber die gewohnt angenehme Atmosphäre mit freundlicher, fachkompetenter Beratung: das Dessousgeschäft Livera in der Firnhaberstraße heißt jetzt Flair Bodywear.

gn Nordhorn. Inhaber Detlev Riemer freut sich darauf, seinen treuen Stammkundinnen und neuen Besucherinnen die Lingerie, Homewear, Bademode und Nachtwäsche zu präsentieren, die ihnen und zu ihnen passt. Unterstützt wird er dabei von dem geschulten Personal um die Filialleiterin Kelly Lopez, das die Kundinnen individuell und fachkompetent berät.

Flair Bodywear bietet Top-‐Marken wie Livera, Triumph, Sloggi, Esprit, After Eden und Lentiggini. Eine genaue Übersicht aller Marken ist auf der neuen Webseite www.flairbodywear.de zu finden. Das Team von Flair Bodywear hält sich ständig über Trends auf dem Laufenden und setzt ausschließlich auf hochwertige Produkte, deren Qualität voll und ganz überzeugen kann. Dies ist einer der Garanten für die treue Bindung vieler Kundinnen, die auch, nachdem sie die Region um Nordhorn etwa aus beruflichen Gründen verlassen haben, immer noch bei dem Team, das jetzt unter dem Namen Flair Bodywear bekannt wird, bestellen.

Im sensiblen Fachbereich der Damenwäsche steht Flair Bodywear für Qualität und Service. Die Kundinnen werden mit all ihren Ansprüchen, Bedürfnissen und Vorlieben persönlich beraten. Fühlen Sie sich herzlich eingeladen, Flair Bodywear in der Nordhorner Innenstadt zu besuchen. Das Parkhaus liegt nur drei Minuten Fußweg entfernt. Mit dem Neumarkt befindet sich zudem eine weitere Parkmöglichkeit in fußläufiger Nähe. flairbodywear.de/