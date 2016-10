Literaturnobelpreis geht an Bob Dylan

dpa Stockholm. Der US-amerikanische Sänger und Songwriter Bob Dylan bekommt den Literaturnobelpreis. Er wird für seine poetischen Neuschöpfungen in der großen amerikanischen Song-Tradition geehrt, wie die Schwedische Akademie in Stockholm bekanntgab. „Blowin' In The Wind“ und „Like A Rolling Stone“ gehören zu seinen berühmtesten Songs. Im vergangenen Jahr hatte die Jury die weißrussische Schriftstellerin und Journalistin Swetlana Alexijewitsch ausgezeichnet Letzte deutschsprachige Preisträgerin war die Schriftstellerin Herta Müller 2009.