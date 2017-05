Linke und Grüne beantragen sofortigen Abzug aus Incirlik

dpa Berlin. Die Opposition will den Bundestag noch in dieser Woche über den sofortigen Abzug der Bundeswehr aus der Türkei abstimmen lassen. Die Fraktionen von Linken und Grünen verabschiedeten einen gemeinsamen Antrag, mit dem sich das Parlament am Donnerstag befassen soll. Er ist eine Reaktion auf das am Wochenende von der türkischen Regierung verhängte Besuchsverbot für Bundestagsabgeordnete bei den deutschen Soldaten, die sich vom Luftwaffenstützpunkt Incirlik aus am Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat beteiligen.