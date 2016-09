Linke kritisiert Ceta-Kurs der SPD als reinen Industrie-Lobbyismus

dpa Berlin. Die Zustimmung der SPD zum geplanten Freihandelsabkommen der EU mit Kanada ist bei den Linken auf scharfe Kritik gestoßen. „Der BDI gratuliert - Gabriel pariert“, sagte Parteichef Bernd Riexinger der dpa in Berlin. Der SPD-Konvent in Wolfsburg war gestern mehrheitlich dem Kurs von SPD-Chef Sigmar Gabriel beim Ceta-Abkommen gefolgt, der Bundesverband der Deutschen Industrie begrüßte das. Riexinger kritisierte: „Die SPD bleibt in der Handelspolitik auf Kurs der Konzernlobby.“ Die Chance für einen Richtungswechsel zu Gunsten sozialer Politik sei verpasst worden.