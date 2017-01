Lingener gibt Schüsse auf Flüchtlinge zu

Vor dem Amtsgericht in Lingen hat am Mittwochmorgen ein 22-jähriger Lingener gestanden, mit einem Luftgewehr auf Flüchtlinge geschossen zu haben. Die Verhandlung läuft noch.

Lingen. Die Anklage wirft dem jungen Mann vor, am 10. und 12. Juni 2016 aus seiner Wohnung heraus auf die Rückfront der Flüchtlingsunterkunft am Langschmidtsweg in Lingen gefeuert zu haben . Dabei soll er einer Mitteilung des Amtsgerichts nach beabsichtigt oder zumindest billigend in Kauf genommen haben, sich dort aufhaltende Bewohner zu treffen. Drei Flüchtlinge waren an den Beinen verletzt worden.

Die Verhandlung begann am Mittwoch um 9 Uhr und wurde am Vormittag für eine kurze Pause unterbrochen. Sie wird mit der Anhörung von zwei Sachverständigen fortgesetzt. Die Opfer, die als Nebenkläger auftreten, werden nicht mehr vernommen.

