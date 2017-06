Lingener Arzt für Einsatz in Dritter Welt geehrt

Lingen. Die Verleihung nahm Dr. Heiko Risius, Leitender Oberarzt der Niels-Stensen-Kliniken am Marienhospital Osnabrück, im Rahmen einer Versammlung der Ärztevereine Lingen, Meppen und Grafschaft Bentheim im IT-Zentrum in Lingen vor. Rost war 26 Jahre lang, zwischen 1982 und 2008, Chefarzt der Urologie im Bonifatius Hospital in Lingen. In seiner Laudatio ging Risius vor allem auf die über 30 Jahre lange ehrenamtliche Tätigkeit von Rost auf drei Kontinenten ein.

Der „Jahresurlaub“ des gebürtigen Stuttgarters, der nach dem Abschluss des Studiums an der Universität Heidelberg und beruflichen Stationen in Berlin seit 1982 in Lingen beruflich tätig ist, bestand aus sechswöchigen Einsätzen für die Organisation „Ärzte für die Dritte Welt“, seit 2012 „German Doctors“. Ob in Ghana oder Kalkutta, auf den Philippinen, in Nigeria oder Nepal: Der Lingener operierte unzählige Menschen und gab sein Fachwissen weiter. Außerdem steckte er viel Zeit und Kraft in die Organisation von medizinischem Material, das zentnerweise von Firmen eingeworben und zu den Einsätzen mitgebracht wurde. Bundespräsident Horst Köhler verlieh ihm 2009 das Bundesverdienstkreuz. Vom Staat Nigeria bekam Rost die Auszeichnung „Häuptling“.

Risius sprach dem 74-Jährigen für dieses seine Anerkennung aus. Rost habe damit auch das Ansehen der Ärzteschaft erheblich gesteigert.

Dieser freute sich über die Auszeichnung, machte aber auch deutlich, dass der Einsatz ohne den Rückhalt in seiner Familie und von den Fachkollegen vor Ort in Lingen nicht möglich gewesen wäre. „So eine Tätigkeit kann man nicht alleine schultern“, betonte Rost und dankte dabei insbesondere seiner Frau Dagmar für deren Unterstützung, „wenn ich mal wieder in die Wildnis wollte.“

Auslöser seiner Leidenschaft war Albert Schweitzer. Von diesem sei er schon als junger Mann fasziniert gewesen, erinnerte der Lingener an den 1965 verstorbenen deutsch-französischen Urwald-Arzt und Friedensnobelpreisträger. Schweitzers Lebensmotiv, „Ehrfurcht vor dem Leben“, hat Rost als Richtschnur des eigenen Handelns übernommen.