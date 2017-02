Lingen: Überfall nach Disco-Besuch

Lingen. Ein 28 jähriger Mann ist am frühen Samstagmorgen um 5.40 Uhr nach dem Besuch einer Diskothek am Schwarzen Weg in Lingen Opfer eines Überfalls geworden. Nach Angaben der Polizei lauerten ihm drei Männer im Bereich eines Waldstücks kurz vor dem Bahnübergang auf und schlugen gemeinschaftlich auf ihn ein. Dabei wurde auch das Handy des Opfers entwendet. Zwischen den Tätern und dem Opfer könnte es nach ersten Ermittlungen der Polizei eine Beziehung geben. Die Täter sollen nach Angaben des Opfers afghanische Männer sein, die in Lingen wohnen. Sowohl die Adresse, als auch die Vornamen der Täter seien bekannt, teilt die Polizei mit. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang unklar.

Die Polizei Lingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Opfer, ebenfalls ein afghanischer Staatsbürger, wurde bei dem Raub leicht verletzt.