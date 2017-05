Lingen: Polizei nimmt Demonstranten vorläufig fest

Video Greenpeace-Aktivisten demonstrieren vor Brennelementefabrik Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Lingen: 17 Greenpeace-Aktivisten protestierten heute Vormittag vor der Brennelementefabrik ANF in Lingen.

Lingen. 17 Greenpeace-Aktivisten einer Gruppierung aus Hamburg haben am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr die Hauptzufahrt zum Firmengelände des Brennelementeherstellers Advanced Nuclear Fuels GmbH (ANF) im Industriegebiet „Lingen-Süd“ an der Straße „Am Seitenkanal“ blockiert. Während ein Protestler mit einem Fahrradbügelschloss um den Hals an dem großen „X“ am Zufahrtstor befestig war, hatten sich fünf Frauen und Männer mit den Armen in gelben Fässern an den Händen aneinandergekettet. Den Aufforderungen des Polizeieinsatzleiters, den Bereich zu räumen und die Versammlung zu beenden, kamen die Teilnehmer nicht nach. Daraufhin wurden zunächst die frei sitzenden Greenpeace-Mitglieder von Kräften des Einsatzzuges der Hundertschaft der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ohne großen Widerstand weggetragen. Die Polizei stellte ihre Personalien fest und nahm sie vorläufig in Gewahrsam. Die Technische Einheit des Polizeieinsatzzuges löste mit Spezialgeräten die Verbindungen der Aktivisten.

Die Haupteinfahrt zu ANF ist noch blockiert. Seit 40 Jahren werden hier Brennelemente für Kernkraftwerke in Deutschland und Europa gefertigt. Zur ANF gehören die Brennelementfertigung in Lingen mit 330 Mitarbeitern und die Komponentenfertigung in Karlstein mit 150 Mitarbeitern. Die ANF ist Teil der Areva-Gruppe, die ihren Kunden rund um die Erde Lösungen für eine Stromerzeugung mit weniger CO² anbietet.

Greenpeace: Atomausstieg inkonsequent

In einer vorbereiteten Erklärung teilen die Greenpeace-Demonstranten mit, dass sie sich mit ihrer Aktion gegen die weitere Lieferung von Brennstäben an europäische Kernkraftwerke protestieren. Zu den belieferten Kraftwerken gehören auch die Reaktoren Fessenheim (Frankreich) Tihange/Doel (Belgien) nahe der deutschen Grenze, in denen es zu Störfällen gekommen ist. „Der deutsche Atomausstieg ist absolut inkonsequent. Deutschland kann nicht aus der Atomenergie aussteigen, aber zugleich ohne absehbares Ende Schrottreaktoren in ganz Europa antreiben“, wird Heinz Smital von Greenpeace in der Mitteilung zitiert. „Die Bundesregierung muss auch die Herstellung von Kernbrennstoff in Deutschland beenden. Einen Gesetzentwurf haben wir heute in Berlin an Umweltministerin Barbara Hendricks übergeben.“

Greenpeace: Gefahr aus Tihange und Doel

Eine besondere Gefahr geht laut Greenpeace von den belgischen Kernkraftwerken Tihange (65 Kilometer entfernt von Aachen) und Doel aus, an deren Reaktordruckbehältern tausende Risse gefunden worden seien. Experten des Bundesumweltministeriums seien daraufhin zu dem Schluss gekommen, dass die Sicherheit der belgischen Reaktoren nicht ausreichend nachgewiesen worden sei. Das Unternehmen Areva wollte sich bislang noch nicht zu der Greenpeace-Aktion äußern.