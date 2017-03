Lingen: Möbel Berning investiert 15 Millionen Euro

Möbel Berning investiert 15 Millionen Euro in den Standort Lingen. Das Unternehmen gibt es seit 187 Jahren und wird in sechster Generation geführt.

hlw Lingen. Das Einrichtungshaus Möbel Berning baut den Standort im Lingener Stadtteil Darme an der Rheiner Straße komplett neu und erweitert diesen. Dafür investiert das Familienunternehmen 15 Millionen Euro. Den offiziellen Spatenstich vollzogen am Dienstagmittag Christian und Markus Berning mit Oberbürgermeister Dieter Krone, Vertretern der bausauführenden Firmen sowie Vertretern aus Politik und Verwaltung.

Das Einrichtungshaus Möbel Berning wurde vor 187 Jahren gegründet und ist seither in sechster Generation in Familienbesitz. An den Standorten in Lingen und Rheine sind mehr als 160 Menschen beschäftigt. Hinzu kommen weitere Dienstleister. In Lingen-Darme an der Rheiner Straße 112 wird mit einer Investition von 15 Millionen Euro komplett neu gebaut. Damit wird die Verkaufsfläche auf 30.000 Quadratmeter erweitert.

Die Geschäftsführer Christian Berning und Markus Berning erklärten beim offiziellen Spatenstich: „Wir sind froh, dass es nach dem Teilabriss unseres Einrichtungshauses an der Rheiner Straße in Lingen endlich mit dem Neubau losgeht. Die vorbereitenden Maßnahmen der Firma Mainka wurden sehr schnell umgesetzt.“ In dem noch nicht abgerissenen Gebäudeteil neben dem Obi-Markt und im Geschäft ,Blickpunkt‘ gehe der Verkauf des Einrichtungshauses parallel auf etwa 5000 Quadratmetern wie gewohnt weiter.

Oberbürgermeister Dieter Krone betonte: „Die Investition von 15 Millionen Euro ist ein ganz klares Bekenntnis zum Standort Lingen. Hier entsteht ein Möbelhaus mit sehr ansprechenden Angeboten für die Region. Es ist ein sehr zukunftsfähiges Projekt.“ Die vielen Verhandlungen hätten sich in jeder Hinsicht gelohnt. Im näheren Umfeld sollen im Herbst weitere große Baumaßnahmen bei den Aldi- und Rewe-Märkten durchgeführt werden. Die Neueröffnung des neuen und größeren Einrichtungshauses Berning ist für Ende des Jahres geplant.