Lingen feiert das Kivelingsfest

Alle drei Jahre wird das Kivelingsfest in Lingen gefeiert. Am Samstag wird das historische Stadtfest um 10.30 Uhr feierlich eröffnet. Mehr Informationen im ev1.tv-Video.

Lingen: Das Kivelingsfest wirft seine Schatten voraus. Doch bevor die Besucher empfangen werden können, müssen noch viele Schrauben festgezogen werden.



gn Lingen. Die Heimatstadt der Kivelinge rund um Marktplatz, Universitätsplatz und Pulverturm verwandelt sich am Wochenende in ein mittelalterliches Markttreiben, bei dem Kivelinge, Händler, Gaukler, Musikanten und Jongleure in historischen Gewändern auftreten. Das komplette Programm des Stadtfestes in Lingen gibt es auf kivelinge.de.

