dpa Stockholm. Skirennfahrer Linus Straßer hat zum ersten Mal in seiner Karriere ein Weltcup-Rennen gewonnen und damit auch die letzte Chance zur sportlichen Qualifikation für die Weltmeisterschaften genutzt. Beim Parallel-Slalom in Stockholm besiegte der Münchner am Abend im Finale den Franzosen Alexis Pinturault. Dritter wurde Mattias Hargin aus Schweden vor dem Briten Dave Ryding. Straßer ist der erst elfte deutsche Skirennfahrer, der ein Weltcup-Rennen gewinnen konnte.