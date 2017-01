Leitfaden für die Schüttorfer Stadtentwicklung

Schüttorf. Um zu planen, was in den kommenden Jahren in der erweiterten Schüttorfer Innenstadt passieren soll, haben Bürger, Politik und Verwaltung gemeinsam ein Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) erarbeitet (die GN berichteten mehrfach). Die Ergebnisse sind am Montagabend in der Alten Kirchschule vorgestellt worden. Sie sollen als Leitfaden für zukünftige städtebauliche Veränderungen in der Vechtestadt dienen. Das ISEK gibt insgesamt vier Handlungsschwerpunkte vor: Nutzungen, Verkehr, Grün- und Freiflächen sowie Stadtbild.

Nutzungen: Das Bahnhofsumfeld beziehungsweise das ehemalige Baumwolllager sollen umgestaltet werden. Ebenso steht ein Rahmenplan für die frühere Textilfabrik Remy im Konzept. „Hier müssen die Eigentümer mitwirken. Der Raum bietet aber Potenzial für Wohnungsbau“, sagte Stadtplaner Carsten Lang von der Firma „WoltersPartner“, der das Projekt begleitet. Ein weiteres Vorhaben ist es, die Vechte weiter in die Innenstadt zu integrieren. „Eine Verbindung wären beispielsweise Radwege“, sagte Lang. Interessant sei es auch, einen Rahmenplan für das Schümer Werk II zu entwickeln, da die angrenzenden Grundstücke hauptsächlich landwirtschaftlich genutzt werden.

„Komplex“

In naher Zukunft soll für das soziokulturelle Zentrum „Komplex“ ein neuer Standort gefunden werden. „Das das soziokulturelle Zentrum in das ISEK aufgenommen wurde, heißt aber nicht, dass wir direkt Fördergelder bekommen“, erklärte Stadtdirektor Manfred Windhaus. Die Bewerbung für Fördermittel müsse bis Mai eingereicht werden.

Vereine, Gesellschaften und Leerstand

Prüfen soll die Verwaltung in den nächsten Jahren die Perspektiven für die Grünfläche am Hessenweg und es sollte durchdacht werden, ob es für Schüttorf sinnvoll ist, eine Immobilien- und Standortgemeinschaft zu gründen. „Das funktioniert in größeren Städten ganz gut, dafür müssten sich die Eigentümer zusammenschließen“, erklärte Carsten Lang. Für kleinere und schnelle Projekte sei ein Verfügungsfond nützlich, da die Stadt so, ohne größere Anträge stellen zu müssen, an Geld für kleinere Investitionen komme. Den Vorschlag, Wohnungen in die geschäftlichen Leerstände in der Innenstadt zu bauen, hält der Städtebauer für falsch: „Das Zentrum funktioniert. Es sollte nicht aufgegeben werden und stattdessen sollte überlegt werden, ob man Leerstände für Aktionen nutzt.“ Der Vorschlag wurde aus diesen Gründen nicht in das Konzept aufgenommen. Dafür aber die Idee, ältere Gebäude zu erhalten: Hier wäre es eine Möglichkeit, junge Hauskäufer bei der Sanierung älterer Immobilien zu unterstützen.

Verkehr: Sowohl die Verkehrssituation an der Föhnstraße als auch entlang der Bahnhofstraße/Graf-Egbert-Straße und der Färberstraße soll in den nächsten Jahren in Angriff genommen werden. Außerdem soll der Straßenraum am Hessenweg saniert werden.

Schüttorf setzt in Zukunft vermehrt auf Elektromobilität. Dafür sollen Ladestationen für E-Bikes und E-Autos im Stadtzentrum installiert werden. Ein neues, übersichtliches Parkleitsystem soll auch Ortsunkundige besser durch die Innenstadt führen. Die Barrierefreiheit wird ein großes Thema in der Vechtestadt werden. „Es ist auch möglich, mit kleineren Mitteln etwas zu erreichen“, sagte Lang. Die vielfach vorgeschlagene und gewünschte Barrierefreiheit am Schüttorfer Bahnhof sieht der Städteplaner aber nicht in den Aufgaben der Stadt: „Dieses Projekt wäre zu groß für die Gemeinde. Da müssen Gespräche mit der Deutschen Bahn geführt werden.“

Grün- und Freiflächen: Der Bürgermeister-Meyeringh-Park soll aufgewertet werden. „Gerade durch seine zentrale Lage ist der Park sehr attraktiv“, erklärte Lang. Möglich sei beispielsweise eine neue Boulebahn oder andere Spielgeräte.

Besser ausgeschildert und ausgebaut sollen die Geh- und Radwege werden. Geplant ist es außerdem, in den kommenden Jahren einen durchgängigen Grünzug entlang der Alten Vechte zu gestalten. Der Fluss soll zusätzlich mehr „Erlebnisqualität“ erhalten. „Vielleicht ist das durch eine Kanuanlegestelle möglich. Aber so etwas muss immer geprüft und untersucht werden“, sagte Lang.

Stadtbild: Die Gestaltung der früheren Textilfabriken Schümer und Remy stehen im Vordergrund. Es soll jedoch auch die Bebauung am Markt ergänzt und erneuert werden. „Es ist nicht so, dass wir mit dem beschlossenen ISEK an keinen anderen Standorten handeln können“, machte Stadtdirektor Manfred Windhaus deutlich. Viel mehr sei das Konzept als „To-Do-Liste“ zu verstehen, die die Verwaltung nacheinander abzuarbeiten habe. Welche Kosten und Maßnahmen die einzelnen Projekte mit sich tragen, wird ebenfalls nicht im ISEK festgehalten, sondern zu einem späteren Zeitpunkt geplant und auch noch untersucht.

Die Projekte werden jetzt von der Verwaltung priorisiert und müssen noch im Rat beschlossen werden.