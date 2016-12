Leipzig und Hertha vor Spitzenspiel

Mehr aus diesem Ressort

Für Deutschlands besten Rodler Felix Loch bleibt die bisherige Weltcup-Saison eine Enttäuschung. Der Olympiasieger fuhr in Park City auf den fünften Rang und verlor die Führung im Gesamtweltcup an den Österreicher Wolfgang Kindl, der in den USA Zweiter wurde. mehr...

Im Sprint verpasste sie den Sieg wegen eines Fehlers zu viel, jetzt will Laura Dahlmeier in der Biathlon-Verfolgung von Nove Mesto wieder ins Schwarze zielen. Bei den Männern geht der Erfolg wieder nur über einen Franzosen. mehr...

Vier Tore und viele packende Torraumszenen: Am Ende reicht es für Dortmund aber wieder nur zu einem Unentschieden in der Fremde. Auch weil Marco Reus erstmals in der Bundesliga einen Platzverweis erhielt. Hoffenheim ist damit in der Liga weiter ungeschlagen. mehr...