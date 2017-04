Leipzig mit Last-Minute-Sieg - Gladbach gewinnt Derby

dpa Berlin. RB Leipzig hat mit einem späten Siegtreffer gegen Bayer Leverkusen einen großen Schritt in Richtung direkter Qualifikation zur Champions League gemacht. Der Aufsteiger setzte sich mit 1:0 gegen Leverkusen durch. Verfolger Hoffenheim kassierte beim Hamburger SV am 27. Spieltag der Fußball-Bundesliga eine überraschende 1:2-Niederlage. Im rheinischen Derby gewann Gladbach mit 3:2 in Köln. Der SC Freiburg zog durch ein 1:0 gegen Mainz 05 an den Kölnern auf Platz fünf vorbei und hat gute Chancen auf einen Platz in der Europa League. Wolfsburg verlor bei Schalke mit 1:4.