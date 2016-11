Leichtathletik: Top-Leistungen auf höchster Ebene

Nordhorn. In der abgelaufenen Freiluftsaison setzten wie schon im Vorjahr die Leichtathletik-Legionäre der Grafschaft Bentheim die Akzente. Allen voran Christoph Garritsen und Eva Linnenbaum. Das verdeutlicht ein Blick in die Statistik des Deutschen und des Niedersächsischen Leichtathletik-Verbandes.

Die Neuenhauserin Eva Linnenbaum im Dress von ART Düsseldorf liegt im DLV-Ranking im Dreisprung der Frauen auf dem neunten Rang. Ihre diesjährige Bestweite von 13,16 Metern erzielte sie als Siegerin bei der westdeutschen Meisterschaft am 10. Juli in Mönchengladbach. Dieses Datum markiert zugleich das Ende ihrer Karriere als Leistungssportlerin. Immer wieder musste sie verletzungsbedingt Rückschläge hinnehmen, kämpfte sich jedoch auch immer wieder in die deutsche Spitze zurück, insbesondere nach einem schweren Unfall vor zwei Jahren.

Die Erfolgskurve des Bad Bentheimer Studenten Christoph Garritsen, der für Preußen Münster startet, führte in der abgelaufenen Saison steil nach oben. Er eröffnete die Saison beim Springermeeting in Garbsen mit 15,24 Metern, ließ einen Monat später in Eppingen 15,78 m folgen und hatte damit die Norm (15,65 m) für die U 20-WM erfüllt. Ein Sonntagssprung gelang dem Jugendlichen bei der deutschen Meisterschaft in Kassel. Mit 16,22 Metern belegte er im Wettbewerb der Männer den fünften Platz. Mit dieser Weite führt er auch das Ranking seiner Klasse U 20 an, in der er sich mit 16,03 Metern den Titel sicherte.

Auf Landesebene ist der Gildehauser Florian Pehrs (LG Braunschweig) fünf Mal unter den Top Ten vertreten. Über 1500 m (3:53,86) und 5000 m (14:55,91) liegt er an fünfter Stelle, den sechsten Rang nimmt er im Halbmarathon (1:08:38) und im 3000-m-Hindernislauf (9:44,61) ein. Im 10-km-Straßenlauf (31:48) rangiert er an neunter Position. Der Gildehauser Matthias Hardt verbucht seine beste Platzierung mit einem vierten Rang im 3000-m-Hindernislauf in 9:35,63 Minuten. Mit dieser Leistung sicherte er sich den Titel bei der Norddeutschen Meisterschaft in Berlin. Über 1000 m (2:30,95) ist er Fünfter und über 800 m (1:53:10) liegt er an sechster Stelle.

Ihre Bestzeit über die Marathonstrecke von 2:59:49 Stunden, die gleichzeitig Kreisrekord ist, brachte Kirsten Schnieders (LC Nordhorn) den dritten Rang bei den Frauen ein. Spitzenreiterin ist keine geringere als Fate Tola (LG Braunschweig), die deutsche Meisterin.