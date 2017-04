Legende Dylan rockt fast zwei Stunden in Lingen

Bob Dylan in Lingen: Was im Vorfeld für Aufregung gesorgt hatte, mündete in einen erstaunlich unaufgeregten, gleichwohl hochkarätigen Konzertabend. Die Legende und seine Band zeigten sich distanziert, aber gut aufgelegt.

Lingen. Starallüren? Nun ja. Bob Dylan hat am Mittwochabend kein einziges Wort an sein Publikum in Lingen gerichtet. Kein „Guten Abend“, kein „Danke schön“. Aber das wird die mehr als 3400 in der ausverkauften Emsland-Arena nicht allzu sehr gestört haben. Denn der Literaturnobelpreisträger bot ihnen fast zwei Stunden lang Musik pur – ohne Pausen, ohne Dönkes, ohne Firlefanz und Sperenzchen, dafür von großer künstlerischer Klasse.

Um Punkt 20 Uhr traten Dylan und seine fünfköpfige Band auf die schlicht-schöne Bühne, genau 95 Minuten später gingen sie wieder ab – um dann noch einmal für einen ausführlichen Zugabenblock zurückzukehren. Das Publikum im Parkett hielt es da längst nicht mehr auf den Stühlen.

Die Band von großer Qualität; die Legende Bob Dylan zwar recht unnahbar, aber keineswegs so affektiert, wie es mancher nach dem Gewese um den Literaturnobelpreis womöglich befürchtet hatte; die Beleuchtung spärlich, aber effektvoll; der Klang klar und präzise abgemischt: Es war ein außergewöhnlicher, ein außergewöhnlich guter Konzertabend in Lingen.

Und am Ende blickte Bob Dylan sogar direkt ins Publikum, ja er deutete sogar eine Art Verbeugung an. Das war wohl mehr, als man erwarten durfte.

Video Gute Stimmung vor Bob Dylan Konzert in Lingen Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Lingen: Fans aus ganz Deutschland kamen am Abend nach Lingen um das Konzert von Bob Dylan in der Emslandarena zu sehen.

Weitere Berichte folgen hier auf GN-Online und in den Grafschafter Nachrichten – auch hier im E-Paper.

Artikel zum Thema Aufregung vor Bob Dylans Auftritt in Lingen