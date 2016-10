Lecker Essen im „Rhosus“ — Zeki Dikmen lädt ein

Ein neues Restaurant bereichert das gastronomische Angebot in Nordhorn: „Rhosus“ an der Bahnhofstraße 30 bietet mediterrane Küche mit vielerlei Geschmacksrichtungen.

gn Nordhorn. Zeki Dikmen hat an der Bahnhofstraße 30 das Restaurant „Rhosus“ eröffnet. Es ist nach seinem anatolischen Heimatort benannt, der eine Geschichte mit wechselnden Machthabern erlebte. Entsprechend hat die Küche griechische, arabische, römische und armenische Einflüsse erfahren. Zeki Dikmen hat auch die Speisekarte mit Gerichten aus seiner Heimat gestaltet. Die mediterrane Küche bietet Fleischgerichte, viele kalte Speisen und Teiggerichte. Hinzu kommen auch vegetarische Speisen.

Bei der Gestaltung hat sich Zeki Dikmen auch einiges einfallen lassen. So ist das gesamte Mobiliar aus Europaletten gebaut worden, was dem Restaurant einen rustikalen und gleichzeitig gemütlichen Anstrich verleiht. Geöffnet hat das „Rhosus“ an sieben Tagen in der Woche.