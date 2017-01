Lebrecht Forke geehrt: Liebeserklärung an Europa

Nordhorn. Von 1990 bis 2011 war Lebrecht Forke 21 Jahre lang Vorsitzender des Nordhorner Partnerschaftskomitees und Motor der Städtepartnerschaften. Seit 2012 ist er Ehrenvorsitzender und engagiert er sich im Förderverein der Städtepartnerschaften. Unter seiner Regie wurden nicht nur die seit 1963 bestehenden Städtepartnerschaften mit Montivilliers (Frankreich) und Coevorden (Niederlande) mit neuem Leben gefüllt und die seit 1988 entwickelte Partnerschaft mit Reichenbach im Vogtland auf eine neue Basis gestellt. Forke war wesentlicher Mitinitiator der 1995 geschlossenen Partnerschaft mit der polnischen Stadt Malbork und brachte 2010 die Partnerschaft mit Rieti (Italien) mit auf den Weg.

Für diesen jahrzehntelangen persönlichen Einsatz zur Überwindung von Grenzen, zum gegenseitigen Kennenlernen und Verstehen und zur Völkerverständigung wurde Forke gestern in einer Feierstunde mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Landrat Friedrich Kethorn verlieh die Auszeichnung im Rahmen einer Feierstunde im Auftrag des Bundespräsidenten. Angeregt hatte die Auszeichnung der SPD-Landtagsabgeordnete Gerd Will.

Der 1940 geborene Lebrecht Forke sei als „Kind der Nachkriegszeit“ von der Überzeugung geprägt, die Aussöhnung und Verständigung Deutschlands mit seinen europäischen Nachbarn voranzutreiben, sagte Landrat Kethorn bei der Ordensverleihung. Das Miteinander der Menschen und der Austausch der Kulturen seien ihm stets ein Anliegen gewesen.

Forke war für sein Engagement vor wenigen Wochen bereits zum „Bürger des Jahres“ gewählt worden. Die polnische Partnerstadt Malbork hatte ihn im Herbst zum Ehrenbürger ernannt.

Langjährige Weggefährten und Architekten der fünf Nordhorner Städtepartnerschaften waren es denn auch, die mit zum Teil bewegenden Worten Forkes Wirken für ein Europa der Menschen ins rechte Licht rückten. Immer wieder klang dabei die Mahnung an, die europäische Solidarität und Gemeinsamkeit nicht dem Rückfall in nationalistische Abgrenzungen zu opfern.

Europa laufe aktuell Gefahr, „das große europäische Einigungswerk zurückzubauen, wenn nicht gar zu opfern, und die Vision eines vereinten Europa langsam aus den Augen zu verlieren oder stillschweigend zu begraben“, warnte etwa GN-Redakteur Thomas Kriegisch in seiner Laudatio.

Bildergalerie Verdienstmedaille Lebrecht Forke Bild / Bild kaufen Foto: Werner Westdörp

Kriegisch, langjähriger Mitstreiter Forkes im Partnerschaftskomitee, würdigte den Geehrten als einen „Mister Europa“, der über Jahrzehnte hinweg mit großem persönlichen Einsatz als „unermüdlich Reisender“ für Völkerverständigung, Freundschaft, Verständnis und Respekt über Grenzen und Kulturen hinweg eingetreten sei. Er sei ein „ehrenamtlicher Botschafter“ der Stadt Nordhorn – einer Stadt, die wie wenige andere „ihre europäischen Kontakte derart intensiv, überzeugt und bürgerfreundlich“ pflegt.

Forke habe es in Nordhorn aber auch leicht gehabt, weil es der Grenzstadt immer darum gegangen sei, „Brücken nach Europa zu bauen“. „Es scheint fast so, als hätte man in Nordhorn 1990 auf so einen wie dich gewartet“, so Kriegisch – auf einen, der „Schlagbäume öffnen, die Grenze überwinden und die Nachbarn als Freunde gewinnen“ will.

Wie eindrucksvoll Lebrecht Forke das gelungen ist, zeigte sich unter anderem an den Grußworten aus Reichenbach und Malbork. Aus der polnischen Partnerstadt waren der stellvertretende Bürgermeister Jan Tadeusz Wilk, die Vizevorsitzende des Stadtrates, Bozena Piatkowska, und der ehemalige Bürgermeister und Freund von Forke, Mieczlaw Roeding, zur Ordensverleihung angereist. Alle drei waren voll des Lobes über Forkes Einsatz für die Städtepartnerschaft. Malbork habe mehrere Partnerstädte, so Tadeusz Wilk, doch Nordhorn sei die einzige, mit der es regelmäßige und intensive Bürgerbegegnungen gebe. Ungeachtet aktueller politischer Differenzen wisse Polen sehr wohl, was es der EU verdanke, und die Manschen in Malbork wüssten dank Nordhorn sehr gut, dass die Menschen überall die gleichen Wünsche, Sorgen und Ziele haben.

„Partnerschaft auf dem Papier nützt nichts, sie muss gelebt werden“, sagte auch Reichenbachs früherer Oberbürgermeister Dieter Kiessling. Wenn er nach Nordhorn fahre, komme er zu Freunden – und in seine zweite Heimat. „Wie sich die Nordhorner in Reichenbach eingebracht haben, das werde ich nie vergessen“, so Kiessling. Das sei zu einem guten Teil Forkes Verdienst. Er habe das menschliche, vorurteilsfreie Miteinander auf Augenhöhe vorgelebt, das für Europa gerade heute wieder so wichtig sei.

„Das Interesse an Europa schwindet. Früher wurde eher über das Verbindende gesprochen, heute über das Trennende“, stellte Achim Haming als Vorsitzender des Partnerschaftskomitees fest. Die Aufgabe des Komitees, Brücken zu bauen, sei nicht einfacher geworden. Es wolle aber auch weiterhin ganz im Sinne Forkes „in einem erodierenden Europa dafür sorgen, dass Freundschaften tragen.“