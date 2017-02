Viele Tipps zu Ackerbau und Pflanzenschutz gab es auf der Grenzland-Anbauberatung in Wilsum. Der Präsident des Bundesinstitutes für Risikobewertung versicherte als Gastredner: „Lebensmittel sind so sicher wie noch nie.“

„Lebensmittel so sicher wie noch nie“

Wilsum. Zur 32. Anbautagung der Grenzland-Anbauberatung konnten vor Kurzem die Organisatoren der Niedergrafschafter Warengenossenschaften rund 300 Landwirte begrüßen. Jürgen Hindriks von der Raiffeisen-Warengenossenschaft Veldhausen freute sich über die zahlreich erschienenen Landwirte und Gäste aus dem vor- und nachgelagerten Agrarbereich.

Tipps für das Anbaujahr 2017

Praktische Tipps und Sortenempfehlungen für das Anbaujahr 2017 erhielten die Landwirte von Gerrit-Jan Klompmaker, Ackerbauberater der Grenzland-Anbauberatung. Er gab Empfehlungen zu verschiedenen Bekämpfungsstrategien im Bereich Pflanzenschutz und stellte die Ergebnisse der Sortenversuche aus dem Jahr 2016 vor. In seinem Rückblick auf das Anbaujahr 2016 erinnerte er an die vielen Extremwetterlagen mit starken Niederschlägen im Juni und den sehr hohen Temperaturen im Spätsommer. Im Zuge der Neufassung der Düngeverordnung warb er für neue Produkte und Strategien im Düngemanagement. Mit der „Trailerbeizung“ beim Saatmais lasse sich der Unterfußdünger um die Hälfte reduzieren. „Sie schont also den Geldbeutel und die Stickstoffbilanz“, fasste er die Vorteile zusammen.

Dr. Hendrik Hanekamp von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Bezirksstelle Meppen, referierte zu „aktuellen Pflanzenbau- und Pflanzenschutzthemen in der Niedergrafschaft“. Er machte auf die Herausforderungen des intensiven Kartoffelanbaus aufmerksam und mahnte die Landwirte zu einer genauen Anbauplanung unter Berücksichtigung der vorhandenen Resistenzen. Gerade nach dem Auftreten einer neuen Art von Kartoffelzystennematoden sei für die Zukunft der Kartoffelproduktion in der Grafschaft entscheidend, auf eine gute Feldhygiene zu achten. Dazu zählen für ihn drei Säulen, die von den Landwirten beachtet werden sollten. Zum einen ist eine ausreichend weite Fruchtfolge mit drei Jahren kartoffelfreien Flächen zu nennen. Wo immer möglich, sollten die Landwirte breitresistente Sorten anbauen. Um die für den Kartoffelanbau verwendeten Flächen auch zukünftig befallsfrei zu halten, empfehle sich der Kauf von zertifizierten Pflanzkartoffeln oder eine hofeigene Vermehrung auf beprobten befallsfreien Flächen.

„Risikoempfinden höher als die Realität“

Als besonderen Gast konnten die Organisatoren in diesem Jahr den Präsidenten des Bundesinstitutes für Risikobewertung (BfR), Professor Dr. Andreas Hensel begrüßen. Er befasste sich intensiv mit der Frage, wie Verbraucher die Lebensmittelherstellung sehen und welche Ansprüche sie an Lebensmittel haben. Sein Vortrag „Konsumentenwahrnehmung zwischen Wunsch und Wirklichkeit“ gab einen kurzweiligen Umriss über die Vorstellungen und Wünsche von Verbrauchern. Er zeigte auf, dass ihr Risikoempfinden ungleich höher liege als es die Realität begründen würde. Es gebe immer noch einen erheblichen Unterschied zwischen Gefahr und Risiko, das sei vielen Menschen nicht hinreichend bewusst. Hensel machte deutlich, dass Deutschland sein Vorsorgeprinzip vorbildlich umsetze.

Dass Verbraucher das Gefühl haben, die Gefahr durch Nahrungsaufnahme nehme zu, liege zum Großteil daran, dass die Messmethoden deutlich sensibler geworden sind und Krankheitsausbrüche durch Lebensmittel in Zeiten der digitalen Medien eine viel größere Reichweite erreichen können. Tatsächlich seien Lebensmittel heute aber so sicher wie noch nie. Die Kernbotschaften seines Vortrags lauteten daher auch: „Die Dosis macht’s“ und „Wer Wein trinkt und Zigaretten raucht, schadet seinem Körper mehr, als mit der gesamten Nahrung eines Monats möglich wäre“. Er riet den Landwirten, den Menschen immer wieder zu erklären, wie sie ihre Produkte herstellen. So könne die Entfremdung der Bevölkerung von der Produktion schrittweise minimiert und das Verständnis geweckt werden.