Lebenshilfe baut Autismus-Ambulanz in Nordhorn auf

In der Grafschaft leben zahlreiche von der Entwicklungsstörung Autismus betroffene Menschen. Für sie hat die Lebenshilfe nun am Ootmarsumer Weg in Nordhorn eine Ambulanz eingerichtet.

Nordhorn. Spätestens seit dem Hollywood-Film „Rain Man“ aus dem Jahr 1988 sind Autisten einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. In der Grafschaft leben einige Dutzend von der schweren Entwicklungsstörung Betroffene. Unterstützung finden sie seit Längerem in einer Selbsthilfe-Gruppe (die GN berichteten) und nun auch in einer Autismus-Ambulanz am Ootmarsumer Weg in Nordhorn. Nach dem DRK hat die Lebenshilfe eine eigene Einrichtung aufgebaut. Zwar nimmt die neue Ambulanz offiziell erst im September die Arbeit auf, bereits jetzt sind aber Betroffene in Behandlung.

„Wir haben 70 Klienten aller Altersstufen. Die meisten kommen aus der Grafschaft, es sind aber auch Westfalen und Emsländer darunter“, sagt Dieter Dinkhoff, Abteilungsleiter der Autismus-Ambulanz. Sein Ziel ist es, die Betroffenen auf die Herausforderungen des Alltags vorzubereiten. Denn einige Autisten haben Schwierigkeiten, mit anderen Menschen zu sprechen. Eigentlich harmlose Fragen können Autisten eventuell überfordern. In der Therapie wird ihnen beigebracht, wie sie Stress künftig vermeiden und mit ihren Mitmenschen entspannt kommunizieren.

Um die Autisten zu erreichen, wird in der Therapie meist ihre Kreativität angesprochen. Dementsprechend wirkt die Ambulanz ein wenig wie ein Jugendtreff. Im Materialraum stehen Brettspiele bereit und eine Tüte mit Luftballons liegt im Regal. In den Behandlungszimmern wird mit dem Xylofon musiziert oder auf einer Staffelei gemalt. Durch die kreative Betätigung bauen die Therapeuten einen Kontakt zu ihren Klienten auf. Zudem verbessern sich dadurch die kognitiven Fähigkeiten der Betroffenen.

Hund hilft bei Therapie

Um die Beine der Autisten wuselt in der Ambulanz unterdessen immer wieder ein kleiner brauner Hund namens „Nelli“. Er ist kein ausgebildetes Therapietier. Seine Anwesenheit bleibt jedoch nicht ohne Effekt. „Das Tier hat eine positive Wirkung auf die Klienten und ihre weitere Entwicklung. Einfach dadurch, dass es da ist“, sagt Ambulanz-Mitarbeiterin Beatrix Reinecke. Sie kümmert sich mit drei Kolleginnen und Abteilungsleiter Dieter Dinkhoff nicht nur um die Autisten selbst, sondern auch um deren Familien. „Sogar mit Einrichtungen wie Schule und Arbeitgeber nehmen wir Kontakt auf. Nur wenn alle an einem Strang ziehen, können wir unseren Klienten helfen“, meint Dinkhoff.