Lavendelanbau in der Region Lippe soll ausgeweitet werden

dpa Detmold. Das violette Lavendel-Blütenmeer auf einem Feld bei Detmold soll nur der Anfang sein: Taoasis, ein Unternehmen, das auf natürliche Duftöle spezialisiert ist, will den Lavendel-Anbau in der Region Lippe nach einem erfolgreichen Test ausweiten. Für größere Anbauflächen würden Landwirte im Osten von Nordrhein-Westfalen gesucht, die kooperieren wollen, sagte eine Sprecherin des Unternehmens der dpa. Nach der ersten Ernte am Rande sind die Beteiligten von der Qualität des gewonnenen Öls begeistert. Genutzt wird das Öl meist für medizinische oder auch für kosmetische Zwecke.