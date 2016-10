Laut Bericht 25 Tote in brasilianischem Gefängnis

dpa Boa Vista. Bei Kämpfen zwischen rivalisierenden Banden sind in Brasilien Medienberichten zufolge 25 Häftlinge in einem Gefängnis im Norden des Landes getötet worden. Davon seien sieben enthauptet und sechs verbrannt worden, berichtete das Nachrichtenportal „O Globo“. Zudem seien 100 Angehörige von Gefangenen in der Anstalt zwischenzeitlich als Geiseln genommen worden. Die Geiseln, bei denen es sich den Angaben zufolge vor allem um Frauen handelte, wurden von einer Spezialeinheit befreit.