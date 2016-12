Laster kracht in verunglücktes Auto

Zwei Menschen sind bei einem Unfall auf der Autobahn 5 in Südhessen ums Leben gekommen. Am frühen Morgen geriet ein Wagen mit drei Insassen bei Bensheim in Richtung Heidelberg fahrend ins Schleudern, prallte links und rechts gegen die Leitplanken und kam auf der Fahrbahn zum Stehen.