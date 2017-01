Laster kippt bei Isterberg auf B403 in Graben

Bild 1 / 2 Ein Lastwagen kippte am Dienstag bei Isterberg in den Graben. Foto: Christian Schock.

Der Laster verlor bei dem Unfall Bitumen-Rollen. Foto: Christian Schock

Am Dienstagmorgen ist es auf der B403 kurz hinter Isterberg zu einem Unfall gekommen. Ein Lastwagen kippte in den Graben. Die B 403 wird für die Bergungsarbeiten in Kürze für einige Zeit voll gesperrt.