Langstreckenflüge fallen aus - Lufthansa gibt sich optimistisch

dpa Berlin. Am vierten Tag des Pilotenstreiks rechnet die Lufthansa trotz Flugausfällen mit einem geordneten Ablauf an den Flughäfen. Der Sonderflugplan werde stabil abgeflogen, sagte ein Unternehmenssprecher. Insgesamt fallen heute 137 Flüge aus. Die Vereinigung Cockpit verlangt für die rund 5400 Piloten der Gesellschaften Lufthansa, Lufthansa Cargo und Germanwings Tariferhöhungen von insgesamt 22 Prozent. Die Fluggesellschaft bot zuletzt 4,4 Prozent in zwei Stufen bis Mitte 2018 und will einen Schlichter einschalten.