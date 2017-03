Landwirt findet Geschoss auf Feld

Einen verdächtigen Gegenstand hatte am Mittwoch ein Landwirt auf seinem Feld in Lohne entdeckt. Die Polizei informierte den Kampfmittelbeseitigungsdienst.

Lohne. Ein Landwirt hat am Mittwoch einen verdächtigen Gegenstand auf seinem Feld in der Nähe der Hauptstraße in Lohne gefunden. Laut Polizei soll es sich dabei um eine Hülse oder ein Geschoss gehandelt haben, teilte ein Sprecher den GN auf Anfrage mit. Die Beamten informierten den Kampfmittelbeseitigungsdienst und sicherten die Fundstelle über Nacht ab. Am Donnerstag sah sich die Kampfmittelbeseitigung den Gegenstand näher an und gab Entwarnung: Die Munition, die Rede war von einer Panzerabwehrgranate, war nicht scharf. Die Mitarbeiter konnten die Granate ohne Weiteres mitnehmen, es musste nichts gesprengt werden. Die Feuerwehr Lohne war mit drei Kameraden vor Ort, die die Einsatzstelle am Donnerstag absperrten.