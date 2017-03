Landrat: „Integration dauert Jahre“

Nordhorn. Kethorn hob im Gespräch mit den GN die vorbildliche Kooperation von Jobcenter und Agentur für Arbeit bei der Bewältigung der großen Herausforderung hervor, die sich mit der enormen Zuwanderung von Flüchtlingen seit Herbst 2015 ergeben hatte. Wichtig sei es, für die Flüchtlinge auch eine berufliche Perspektive zu erarbeiten, „um Parallelgesellschaften zu vermeiden und Radikalisierungstendenzen vorzubeugen“. Das gelinge in der Grafschaft auf fast vorbildliche Weise, weil ein enges Netz von Hilfen geknüpft worden sei, von den Flüchtlingspaten über die Sportvereine bis hin zur professionellen Unterstützung durch Jobcenter und Agentur für Arbeit, die vertrauensvoll und ohne Konkurrenzdenken zusammenarbeiten würden. „Bis die Integration wirklich greift, wird es aber wohl mindestens vier bis fünf Jahre dauern“, wirbt der Landrat auch um Geduld. Es dauere eben, bis Erfahrungen zu Konzepten führten, die auf Dauer wirken würden. Die Grafschaft könne froh sein, dass die richtigen Maßnahmen alle unter einem Dach angeboten werden könnten, vom ersten Profiling über den Spracherwerb bis hin zu den richtigen Qualifizierungsmaßnahmen.

Im Mittelpunkt stünde jeweils „eine nachhaltige Beschäftigung, die über kurzfristige Helferjobs hinaus geht“, sind sich Friedrich Kethorn und die Leiterin des Jobcenters einig. Gitta Mäulen hob die „wegweisende Entscheidung“ des Kreistags hervor, eine Steuerung für alle zu ermöglichen, also auch jene Flüchtlinge ohne wahrscheinliche Bleibeperspektive. Trotzdem bliebe von dem wegen der Flüchtlingskrise erhöhten Satz des Bundes für Verwaltung und Eingliederung mehr Geld übrig für Maßnahmen, von denen auch deutsche Hartz-IV-Empfänger profitieren. Deren Vermittlungsquote ist sogar um fast neun Prozent gestiegen.

Flüchtlingszuwanderung

Die Flüchtlingszuwanderung hat das Jahr 2016 im Grafschafter Jobcenter geprägt. Zum Ende des Jahres 2016 befanden sich 796 erwerbsfähige Empfänger von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (ab 15 Jahren) im Landkreis Grafschaft Bentheim. Dabei handelt es sich um Personen, über deren Asylantrag noch nicht entschieden wurde oder die nach Ablehnung des Asylantrages nicht in ihr Heimatland zurückkehren können. 665 anerkannte Asylbewerber erhalten Hartz-IV-Leistungen für die Grundsicherung.

Ein von Bund und Landkreis finanziertes Fallmanagement steuert den Integrationsprozess der geflüchteten Menschen in der Grafschaft von Anfang an nahtlos. Diese Struktur im Integrationszentrum wurde 2016 mit arabischsprachigen Flüchtlingsbegleitern, einer Arbeitgeberlotsin für Flüchtlinge neben der bereits bestehenden Beratungsstelle für die Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen abgerundet. Das Fallmanagement umfasst auch den Abschluss einer schriftlichen Vereinbarung. Ziel der Aktivitäten ist ein kurzfristiger Beginn von Integrationsbemühungen sowie die Erarbeitung beruflicher Perspektiven. „Es geht ums Fordern und Fördern“, so Kethon.

Bis Anfang März 2017 konnten auf diese Weise von insgesamt 796 Leistungsbeziehern im Asylbewerberleistungsgesetz mit 411 Personen Erstgespräche mit einem Profiling durchgeführt werden. Der Rest durchläuft den Prozess bis Mitte dieses Jahres. Durch 253 Folgegespräche war es möglich, 174 Leistungsbezieher in die Beratung durch die Agentur für Arbeit zu übergeben. Insgesamt konnten 70 Integrationen von Flüchtlingen in 2016 in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung oder Ausbildung erreicht werden. 250 betriebliche Praktika wurden zur Kompetenzfeststellung und zum Kennenlernen des deutschen Arbeitsmarktes absolviert. Acht Flüchtlinge begannen 2016 eine Einstiegsqualifizierung zur Vorbereitung auf eine betriebliche Ausbildung.

Sprachvermittlung ist große Herausforderung

Die große Herausforderung besteht nach Auskunft von Gitta Mäulen in der Sprachvermittlung. Es gebe zwar auch etliche positive Beispiele, aber besonders die Gruppe der Analphabeten werde noch Zeit brauchen, um ein „arbeitsmarktfähiges“ Sprachniveau zu erreichen. Manchmal fehlt es nach Einschätzung Kethorns bei den Flüchtlingen aber auch an der Bereitschaft, sich zu engagieren, wenn erst einmal regelmäßige Zahlungen geleistet werden. Hier versuche das Jobcenter Sanktionsmöglichkeiten zu nutzen. Auch Fälle von Leistungsmissbrauch könnten inzwischen besser verfolgt und aufgedeckt werden – und landeten dann vor Gericht.

Artikel zum Thema