Landkreis tauscht Schulhaus gegen Container

Der Landkreis Grafschaft Bentheim hat für die Anne-Frank-Schule an der von-Behring-Straße in Nordhorn keine Verwendung mehr. Jetzt soll das Schulgebäude samt Grundstück und Turnhalle an die Stadt zurückgegeben werden.

Nordhorn. Die Anne-Frank-Schule an der von-Behring-Straße in Nordhorn hat eine wechselvolle Geschichte. 1973 als Sonderschule gebaut, wird sie 1975 vom Regierungspräsidenten Osnabrück an die Stadt Nordhorn übertragen. Die Stadt gibt sie mit Zustimmung der Bezirksregierung nach 25 Jahren kostenlos an den Landkreis Grafschaft Bentheim weiter, der in den folgenden Jahren mit der Sanierung beginnt. Mit Einführung der Inklusion sinkt die Schülerzahl kontinuierlich. Das Gebäude wird nebenbei als Ausweichstandort für die überfüllte Vechtetalschule am Mückenweg genutzt.

Im Februar 2016 gibt es eine Zäsur: Der Landkreis lagert die letzten Schulklassen aus und nutzt die Schule als Notunterkunft für Flüchtlinge, die zuvor in zwei Kreissporthallen untergebracht waren. Die Vechtetalschüler bekommen nun Unterricht in Containern, sollen 2018 jedoch in feste Anbauten umziehen können. Die letzten Schüler der Anne-Frank-Schule werden in Räumen des Gymnasiums am Stadtring untergebracht. Dann endet der massenhafte Zuzug von Flüchtlingen. Vom Sommer an steht die Schule leer.

Nachdem deutlich geworden ist, dass der Landkreis für die Schule keine Verwendung mehr hat, fragt er bei der Stadt Nordhorn an, ob sie mit dem Schulgebäude und der Turnhalle etwas anfangen kann. – Die Stadt hat Interesse. Schule und Sporthalle sollen in den nächsten Jahren abschnittweise saniert und dauerhaft als Schule und für die Kindertagesbetreuung genutzt werden. Die Astrid-Lindgren-Schule, eine Förderschule mit dem Schwerpunkt Sprache in Trägerschaft der Stadt Nordhorn, soll in das Gebäude an der von-Behring-Straße einziehen. Bisher ist die Förderschule „zu Gast“ auf dem Gelände der Pestalozzischule. Der Unterricht findet unter anderem in vier Containern statt.

Eigentlich könnte die Trägerschaft der Förderschule von der Stadt auf den Landkreis übertragen werden, wird im Verlauf der Verhandlungen festgestellt. Im Verlaufe der Gespräche finden die Kreisverwaltung und die Stadt jedoch zu folgendem „Deal“, den der Kreistag bereits genehmigt hat:

Die Anne-Frank-Schule samt Turnhalle und Grundstück wird kostenlos an die Stadt Nordhorn rückübertragen. Dafür sichert die Stadt zu, noch mindestens 15 Jahre Trägerin der Astrid-Lindgren-Schule zu bleiben.

Für die bereits erbrachte Sanierung erhält der Landkreis von der Stadt die vier mobilen Schulcontainer, die jetzt noch benutzt werden, sowie 100.000 Euro. Die Container sollen variabel, zum Beispiel an der VHS benutzt werden.

Am Donnerstag, 23. März, befasst sich der Rat der Stadt Nordhorn mit diesem Thema.