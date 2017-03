Landkreis schützt die Heide von Halle-Hesingen

Zum Schutz des Gebietes müssen nicht nur die Hunde ganzjährig an die Leine genommen werden. Das Reiten und Radfahren auf dem 20 Hektar großen Stauchmoränengelände wird laut einer aktualisierten Verordnung verboten.

gn Halle-Hesingen. Um die natürliche Vielfalt an Lebensräumen und Arten in der Grafschaft Bentheim erhalten und weiter entwickeln zu können, hat der Kreistag jetzt auch die seit 1984 bestehende Naturschutzgebietsverordnung zur Hügelgräberheide Halle-Hesingen nach den Richtlinien der Europäischen Union aktualisiert. Es handelt sich um ein etwa 20 Hektar großes Heidegebiet auf einem Stauchmoränengelände. Diese eiszeitliche geologische Formation wird eingerahmt von Stieleichen-Birkenwald. Das Naturschutzgebiet ist neben seiner Bedeutung für viele seltene Tier- und Pflanzenarten auch von kulturhistorischer Bedeutung, betont die Kreisverwaltung. Es beherbergt 14 Hügelgräber und Reste sogenannter Wölbäcker als bedeutsame Kulturdenkmale aus der Bronzezeit. Das Gebiet grenzt im Süden direkt an das auf niederländischer Seite liegende Heidegebiet „Paardenslenkte“.

Beide Gebiete können durch Wanderer auf gekennzeichneten Wegen begangen werden. Zum Schutz des Gebietes müssen Hunde ganzjährig an die Leine genommen werden. Das Reiten und Radfahren in dem Gebiet ist verboten.

Die Verordnung und die dazu gehörigen Karten können in der Abteilung Natur und Landschaft beim Landkreis Grafschaft Bentheim eingesehen werden. Ansprechpartner sind Gundula von Herz, Telefon 05921 961615, und Gert Lödden, Telefon 05921 961613.