Landkreis: Nehmt Rücksicht auf Naturschutzgebiete

gn Nordhorn. Die Naturschutzbehörde des Landkreises Grafschaft Bentheim weist darauf hin, dass Naturschutzgebiete auch während der Winterzeit lediglich innerhalb der gekennzeichneten Wege betreten werden dürfen. „Aus gegebenen Anlass“ erläutert die Behörde in einer Pressemitteilung, dass dies auch für Schlittenfahrer und Rodler gilt, die in den vergangenen Tagen vermehrt in Naturschutzgebieten gesichtet worden seien.

Laut Gesetz dürfen die Wege innerhalb der Naturschutzgebiete nicht verlassen werden. Außerdem sei die Störung sämtlicher Bestandteile des Naturschutzgebietes untersagt. Grundsätzlich droht den Angaben zufolge bei Verlassen der Wege in Naturschutzgebieten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren. Die Naturschutzbehörde bittet die Bürger jedoch – unabhängig von ordnungsbehördlichen Möglichkeiten – um Einhaltung der Vorschriften.

Auch wenn das Winterwetter zu entsprechenden Aktivitäten einlädt, bittet die Naturschutzbehörde um Verständnis. Eltern werden gebeten, ihre Kinder entsprechend zu informieren.