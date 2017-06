Empfehlung - Landesweite Schweigeminute in Gedenken an Terroropfer in London

dpaLondon. Bei einer landesweiten Schweigeminute haben zahlreiche Menschen in Großbritannien der Opfer des Terroranschlags in London gedacht. In der Hauptstadt versammelten sich Trauernde bei strömenden Regen auch an einem der Tatorte, der London Bridge. Viele Menschen legten Blumen nieder, einige weinten. Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes und der Krankenhäuser versammelten sich geschlossen vor ihren Dienststellen. Am Samstagabend hatten drei Terroristen auf der London Bridge und am Borough Market mindestens sieben Menschen getötet und Dutzende verletzt.(...) Link zum Artikel: http://www.gn-online.de/nachrichten/landesweite-schweigeminute-in-gedenken-an-terroropfer-in-london-195753.html