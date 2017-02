Landesligisten mit Unentschieden in Testspielen

Nordhorn/Rossum. Die Testspiele der Fußball-Landesligisten Vorwärts Nordhorn (gegen Bezirksligist FC Schüttorf 09) und SV Bad Bentheim (gegen Bezirksligist Union Lohne) endeten jeweils mit einem 2:2 (1:1)-Unentschieden. „Das war ein attraktives Spiel mit viel Tempo“, sagte Vorwärts-Coach Henning Schmidt, der bei seiner Mannschaft eine deutliche Steigerung zu den vorangegangenen beiden Testspielen erkannte. Und auch sein Schüttorfer Trainerkollege Rainer Sobiech war zufrieden: „Wir haben uns gut verkauft und das Tempo mitgehen können. Für uns war es ein Schritt in die richtige Richtung.“

Die Nordhorner gingen auf dem heimischen Kunstrasen am Immenweg durch einen Treffer von Tobias Daalmann in Führung (20.). 09-Stürmer Kawa Acar glich dann nicht nur für die Gäste zum 1:1 aus (30.), sondern erzielte darüber hinaus auch die 2:1-Führung (70.). Den Treffer zum 2:2-Endstand erzielte Dani Dirksen (Foto, 85.). Den letzten Test vor dem Start in den zweiten Saisonteil bestreiten die Nordhorner am kommenden Sonnabend (16 Uhr, Immenweg) gegen Union Lohne. Der FC 09 tritt am gleichen Tag bereits um 13 Uhr beim SV Holthausen/Biene an.

Der SV Bad Bentheim geriet gegen Union Lohne durch den Treffer seines Ex-Spielers Baris Yilmaz in Rückstand (1.). Malte Frensch sorgte in einem temporeichen Spiel nach einer Freistoßflanke von Mirco Fischer für den Ausgleich (35.). Nach einer Ecke erzielte Nico Neumann zudem die 2:1-Führung für den Landesligisten (65.). Die Lohner, die morgens bereits ein weiteres Testspiel gegen den VfL Herzlake mit 5:0 gewonnen hatten, glichen durch einen Kopfball von Dennis Tengen fünf Minuten vor dem Ende zum 2:2 aus.

Mit Blick auf die Torchancen machte SVB-Spielertrainer Jörg Husmann bei den Lohnern ein Plus aus, spielerisch hatte ihm sein Team allerdings besser gefallen. Wie schon beim 7:4 (3:2)-Erfolg am Tag zuvor im Test bei Viktoria Gesmold machten es die Bad Bentheimer ihrem Gegner bisweilen etwas zu leicht, zu Torchancen zu kommen. In Gesmold erzielten Simon Hennig (40., 44.), Metin Erdem (45.), Rene Lange (55., 80.), Philipp Kolk (61.) und Philip Schmidt (84.) die Treffer für die Obergrafschafter.

Das für Mittwoch geplante Vorbereitungsspiel des SV Bad Bentheim in Gildehaus wurde unterdessen abgesagt. Der Fußball-Landesligist würde trotzdem gerne testen, zur Not auch vereinsintern, wie Husmann erklärte. Fest steht: Die Generalprobe für den Start in den zweiten Saisonteil bestreiten die Bad Bentheimer am nächsten Sonntag (14 Uhr) beim SSC Dodesheide.