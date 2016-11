Landesliga: Vorwärts verliert 1:6 in Delmenhorst

Mehr aus diesem Ressort

Handball-Zweitligist Nordhorn-Lingen hat nach zuletzt vier Siegen erstmals wieder verloren. Das Manko in einem engen und umkämpften Spiel gegen die TSG Friesenheim war die mangelnde Chancenverwertung in der Schlussphase. mehr...

Um Haaresbreite wäre dem SV Bad Bentheim in der Fußball-Landesliga eine Überraschung geglückt. Doch kurz vor dem Ende glich Kickers Emden zum 3:3 (1:1) aus. Besonders bitter: Die Bentheimer trafen vier Mal das Aluminium. mehr...

Den ersten Satz entschieden die Schüttorfer Zweitliga-Volleyballer noch für sich, danach aber waren sie gegen den VV Humann weitgehend ohne Chance – zu hoch war die Quote eigener Fehler. mehr...

Die Emlichheimer Zweitliga-Volleyballerinnen gewannen am Samstagabend beim Meister Bayer Leverkusen mit 3:2. Und angesichts der Stärke des SC Union wäre sogar ein Sieg in drei oder vier Sätzen drin gewesen. mehr...

Die Bad Bentheimer Landesliga-Fußballer treffen im Heimspiel am Sonntag (14 Uhr) auf Kickers Emden. Vorwärts Nordhorn will zeitgleich in Delmenhorst „endlich einmal einen der großen Fünf schlagen“, wie der Trainer sagt. mehr...