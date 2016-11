Landesliga: Bentheim bringt Emden ins Trudeln

Bad Bentheim. Da saßen sie am Ende auf dem durchpflügten Rasen und waren bitter enttäuscht. Fast hätte es geklappt. Fast hätten sie den Tabellenzweiten der Fußball-Landesliga besiegt. Doch dann bekam die Bentheimer Abwehr in der 89. Minute nach einer Ecke den Ball nicht schnell genug aus dem Fünf-Meter-Raum. Die Kugel landete bei Bastian Dassel. Der zog mit voller Wucht ab. Was sich für den SV Bad Bentheim am Sonntagnachmittag wie ein K.o.-Schlag und für Emden wie ein Siegtreffer anfühlte, war jedoch nur der Ausgleich zum 3:3.

Beinahe wäre kurz darauf sogar noch ein viertes Bentheimer Tor gefallen. Doch Philipp Kolk spitzelte den Ball in der 90. Minute lediglich an den linken Innenpfosten des Emder Tores. Das Leder prallte zurück und fand einfach nicht den Weg ins Netz. Wie schon drei Mal zuvor in der Partie. „Eigentlich hätte das Spiel auch 8:5 ausgehen können“, meinte SVB-Trainer Mario Fischer lakonisch. Und so ließen seine Spieler – trotz des unerwarteten Punktgewinns gegen den Favoriten – nach dem Abpfiff die Köpfe hängen.

Bad Bentheim wagt die Flucht nach vorne

„Man darf eigentlich nicht enttäuscht sein“, meinte Mario Fischer. Denn vor dem Spiel war nun wahrlich nicht damit zu rechnen gewesen, ausgerechnet Kickers Emden an den Rand einer Niederlage zu bringen. Doch die Bentheimer waren hoffnungsvoll ins letzte Heimspiel des Jahres gegangen. „Wir wussten, dass wir konditionell gut drauf sind und offensiv etwas bewegen können. Also haben wir die Flucht nach vorne gesucht“, berichtete Mario Fischer. Positive Erkenntnis für ihn: „Wir haben mit diesem Spiel gezeigt, dass wir uns in der Landesliga nicht verstecken müssen.“ Dennoch wird seine Elf auf einem Abstiegsplatz überwintern.

Gegen Emden bewies der SVB über 90 Minuten Moral und Kampfgeist. Hinzu kam, dass sich die Gäste nach 23 Minuten selbst schwächten: Kapitän Hendrik Diekmann, der in der 9. Minute das 1:0 erzielt hatte, sah nach einer Notbremse am quirligen Fabian Holthaus die Rote Karte. Den 0:1- und 1:2-Rückstand ausgleichen konnte Sebastian Schmagt (16., 77.). Und nach dem 2:2 dämmerte es den Gastgebern, dass mehr drin war als nur ein Unentschieden. SVB-Spielertrainer Jörg Husmann drosch den Ball in der 84. Minute nach einer Ecke zum 3:2 ins Tor. Fünf Minuten später ließ Emden den Traum vom zweiten Heimsieg platzen.

